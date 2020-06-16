«Папин сыночек»: Алексей Чадов запечатлелся с шестилетним сыном, представшим в образе гонщика

Алексей Чадов является одним из самых привлекательных отечественных актеров. Совсем молодым он снялся в «Ночном дозоре», где ему довелось сыграть с Жанной Фриске, а далее закрепил успел ролями в «9 роте», «Любви в большом городе» и «Улетном экипаже». А вот свою личную жизнь актер скрывает. О его свадьбе с Агнией Дитковските стало известно, когда пара уже решила развестись.
Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Долгое время о разводе они не сообщали своему сыну Федору. Мальчику недавно исполнилось шесть лет. Если раньше пара скрывала наследника, то теперь они даже берут его на светские рауты. Чадов водит малыша с собой в спортзал и на красные дорожки всевозможных премьер. Актер любит машины. Эту любовь унаследовал и его сын. Накануне Алексей поделился новым фото с наследником. Он позировал с ним за городом у кирпичного здания.
Чадов отрастил бороду. Артист позировал в куртке и черных джинсах, а лицо спрятал за бейсболкой. Маленький Федор предстал в кислотном костюме, состоящем из брюк и ветровки, а его голову покрывал шлем. Похоже, что папа учит мальчика кататься на велосипеде, а может, и на более мощном транспорте.
Поклонники восхитились семейной идиллией. «Хорошие мужчины, спортивны», «Папин сыночек, я рада за тебя, успехов!», «Чадовский восход», «Идиллия, душа радуется, глядя на вас с сыном», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно актер признался, что его сердце снова несвободно. Алексей строит отношения с моделью Ляйсан Галимовой.