«Маленькая фэшн-дива»: Ким Кардашян с нежностью поздравила своего первенца с днем рождения

Ким Кардашян уже несколько лет является королевой Instagram. Число подписчиков у нее только растет. Пока Ольга Бузова отмечает 21 миллион подписчиков, американская звезда хвастается тем, что за ее жизнью следят 175 миллионов человек. К 39 годам модель смогла прославиться на весь мир и стать женой Канье Уэста. Вместе с сестрами она участвует в шоу «Семейство Кардашян». А в обычной жизни тайком выбирается на свидания с возлюбленным, отдыхает с детьми на пляже и демонстрирует фигуру в откровенных нарядах.

Мало кто замечает, что дива на самом деле заботливая мама. Не так давно Кардашян похвасталась достижениями сына Псалма. Годовалый мальчик начал ходить. А на днях свой день рождения отметила старшая дочка модели. Девочка по имени Норт, скорее всего, веселилась бы на шикарной вечеринке, но из-за пандемии коронавируса родители не стали устраивать праздника с гостями. Ким все же поздравила девочку в соцсети.

«Поздравляю с семилетием моего первенца Норт! Не могу поверить, что тебе уже семь. С ума сойти, как быстро пролетело время. Ты — это все, о чем можно было мечтать, и даже больше. Ты самый стильный креативный близнец. Люблю тебя!» — написала она с нежностью.

В одном посте звезда похвасталась всеми талантами дочки. Норт то позировала в модном комбинезоне, то в в шортах и майке, а также пушистых мюлях, как у мамы, то танцевала со своим братом Сейнтом и сестрой Чикаго, то пела под аккомпанемент двоюродный сестры Пенелопы. К слову, в модных образах она может смело соревноваться с мамой. У нее есть наряды в гавайском стиле, а также она позировала в наряде русалочки.

«Маленькая фэшн-дива», — назвали ее поклонники. Другие члены семьи тоже поздравили кроху с днем рождения. Напомним, что у нее также есть братья и сестры: Сейнт, Чикаго и Псалм.