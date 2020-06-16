«Наслаждается чтением»: 13-летняя дочь Началовой избавилась от соцсетей

13-летняя дочь Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина избавилась от социальных сетей. Недавно в учебных учреждениях завершился очередной год: преподаватели подвели итоги, выдали детям на лето домашнее задание, а затем школьники разъехались, кто куда. Отправилась на природу и 13-летняя Вера Алдонина — наследница Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Перед тем, как уехать, проживающая с бабушкой и дедушкой девочка также увидела памятник, который появился на могиле ее мамы.

PR-директор и близкая подруга Началовой, Анна Исаева рассказала, как сейчас себя чувствует Вера. Судя по всему, школьница решила посвятить саморазвитию еще больше времени и полностью отказалась от социальных сетей.

«У девочки нет реальной регистрации ни в одной соцсети, кроме закрытой странички в «Инстаграме», которую она на лето отключила, сказав мне, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой я увидела Гарри Поттера в оригинале и жизнеописание Станиславского», — подметила она.

Стоит сказать, что Вера достаточно часто заглядывает в гости к папе и его супруге Ольге. Девочка трогательно общается с братом и сестрой, помогает в приготовлении пищи, не забывая при этом развивать творческие таланты. Вера хорошо поет, участвует в различных международных конкурсах, а по ночам пишет маме трогательные письма.