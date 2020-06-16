«Дерьмо жрать – это к Тимати»: Собчак уколола рэпера в эфире Comment Out

Между телеведущей и музыкантом уже давно длится конфликт.

Ксения Собчак уколола Тимати в эфире программы Comment Out. Между телеведущей и музыкантом уже давно длится конфликт: на днях рэпер выпустил клип с Джиганом, в котором припомнил Ксении участие в эротическом ролике вместе с ним. Позже выяснилось, что пикантные кадры на самом деле — постановка, но Собчак это воспоминание все равно не понравилось. Последняя заявила, что «Тимати совсем рехнулся». После этого Юнусов сравнил Собчак с животным.

Недавно Ксения стала новой участницей шоу Comment Out наравне с Юлией Zivert. Стоило лишь Владимиру Маркони начать объяснять правила игры, как Собчак тут же не сдержалась и проехалась по своему оппоненту в достаточно жесткой форме.

«Я вам сразу скажу: ничего противного я есть и пить не буду. Ну их нафиг, ваши игры. Если дерьмо надо жрать, то это к Тимати, а я не буду», — поставила условие она.

После озвученного сотрудники съемочной группы сначала многозначительно помолчали, а затем разразились неодобряющим гулом.