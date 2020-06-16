Пригожина заподозрили в покупке дома под Москвой за 55 миллионов долларов

Известного продюсера Иосифа Пригожина вместе с его женой Валерией на днях заметили в элитном поселке «Сады Майендорф» на Рублево-Успенском шоссе. Кадры опубликовал в своем YouTube-канале журналист Андрей Караулов. По его информации, звездная пара присмотрела себе дом в этом месте за 55 миллионов долларов.

Пригожин и Валерия приехали на Рублевку на шикарном черном Rolls-Royce и особо не скрывались от камер папарацци. Караулов предполагает, что скоро супругов можно будет поздравить с улучшением жилищных условий. При этом он отмечает, что совсем недавно продюсер жаловался на бедственное положение российских артистов и просил государство оказать звездам помощь. Напомним, после этого разразился большой скандал. Пригожину пришлось отбиваться от нападок Сергея Шнурова, и они еще долго спорили, кто как живет при нынешнем кризисе.

Добавим, что на днях продюсер выступал на радио и сказал, что они с женой обитают в московской квартире и загородного жилья у них под боком нет. Зато мужчина похвастался шикарной дачей в Швейцарии, которая, по его словам, обошлась гораздо дешевле, чем стоят элитные дома в России. Неужели из-за невозможности уехать за границу продюсер все-таки собрался обзавестись квадратными метрами под Москвой?