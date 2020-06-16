«Здесь нет Лизы»: поклонники не узнали дочь Галкина и Пугачевой в пышном красном платье

Поклонники не узнали дочь Галкина и Пугачевой в пышном красном платье. Шестилетняя Лиза неоднократно принимала участие в модных показах и различных фотосессиях. Так, одним из наиболее запоминающихся событий стало участие Лизы и Гарри в лукбуке Valentin Yudashkin Kids в 2018 году, тогда Лиза сменила минимум четыре образа, в каждом из которых смотрелась гармонично.

Поклонники ребенка решили вспомнить один из нарядов Лизы и поделились архивным фото с ней в профильном аккаунте в Instagram. На снимке Галкина, которой визуально можно дать не больше пяти-шести лет, предстала в алом платье с пышной юбкой и такими же объемными рукавами-крылышками. В кадре с Лизой также соседствовала дочь Александра и Анжелики Реввы, Амели.

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Стоит сказать, что далеко не все узнали Лизу на фото – за несколько лет девочка успела подрасти, ее лицо стало более вытянутым. «Здесь нет Лизы», «Что-то я тут Лизу не нахожу», «Какие же красивые девчонки», «Мне кажется, Лизе красный не идет. Ей бы понежнее», «Где вы тут все Лизу разглядели? Она вообще не так выглядит», — заявили они.