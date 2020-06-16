«На креветку похожа»: невестка Орбакайте в мини-шортах и кроп-топе понянчилась с племянником

Этой зимой старшая сестра Алены Красновой, супруги Никиты Преснякова, стала мамой. Радостное событие облетело весь Рунет, ведь семья Красновых давно под прицелом папарацци из-за родства с семейством Пугачевой. И невестка Орбакайте вместе с мужем регулярно теперь навещает своего племянника, чтобы просто проведать, как и понянчиться с ним.

Очередной визит звездные супруги совершили вдвоем. Алена Краснова для поездки к малышу выбрала мини-шорты из денима, а также легкий кроп-топ, подчеркнувший безупречную талию. Идиллию общения тети с племянником заснял у себя в stories Никита. Он запечатлел возлюбленную, склонившуюся над коляской с крохой.

«Кто это нянчит своего племянника? Креветка! Ты похожа на креветочку, слышишь? Ты креветка, похожа на креветку», — посмеялся над женой Пресняков.

Девушка не поддержала юмор возлюбленного, поскольку была увлечена общением с племянником.

больше по теме «Довольная»: невестка Орбакайте в тренче оверсайз и грубых ботинках отправилась на шопинг Супруга Никиты Преснякова замечена в Столешниковом переулке без маски и перчаток.

Жизнь звезд потихоньку возвращается в привычное русло. Не успела самоизоляция уйти в прошлое, как Краснова поспешила на съемки, а потом и на шопинг. Невестка Орбакайте предпочитает стильные брендовые вещи и аксессуары и пополнила свой гардероб трендовой сумочкой от Prada.