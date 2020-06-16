Сергей Пенкин после истории с Михаилом Ефремовым обвинил СМИ в плясках на костях

Певец Сергей Пенкин в Instagram заявил, что медиамир в последнее время сошел с ума. По его словам, там сейчас творится «гнилое, страшное и мерзкое». Как считает исполнитель, в России просто нет журналистки и ее культуры. Ему становится больно, когда поднимается очередная волна мерзости и бесчеловечности в медиамире.

Как сказал Пенкин, он в шоке от ситуации вокруг актера Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек. По словам музыканта, актер, безусловно, понесет наказание.

«Случилось горе, и это горе – не повод для бичеваний и насмешек, ненависти и обличений. Не повод для манифестаций разного рода. Для Человека. Но не для СМИ». Сергей Пенкин

Пенкин добавил, что журналисты ради трафика вели прямую трансляцию у дома Ефремова. Они превратили трагедию в ток-шоу. Вся сетка на каналах была забита бурными обсуждениями ДТП.

Как отметил певец, журналисты отправили бы Ефремова, который еще недавно был героем, на костер. Началась самая настоящая пляска на костях.

Напомним, что Михаил Ефремов позже записал видеообращение к семье погибшего. Он просил прощения и заметил, что больше такого актера как Ефремов не существует. Он добавил, что не собирается «отмазываться». Ефремов готов понести наказание за свой поступок.