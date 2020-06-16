«За шкирку притащила»: Прилучный вспомнил, что стать артистом его заставила мать

Знаменитый актер театра и кино Павел Прилучный сейчас снимается в военной драме о советском летчике Михаиле Девятаеве. Он воплотит на экране подвиг известного героя, весившего на момент побега из немецкого концлагеря во время Великой Отечественной войны 39 килограммов. По сути, Прилучному необходимо достичь экстремально низкого веса, чем он и занимается. Кроме того, на экране актер будет носить соответствующий грим, а действие картины развернется зимой.

Прилучный за свою карьеру снялся более чем в сорока фильмах. Однако становиться актером он не планировал. С детства он занимался боксом и намерен был построить спортивную карьеру – его отец, кстати, был боксером. Однако, мать настояла на том, чтобы Павел поступал в театральное училище.

«Мама затолкнула. Отец умер, денег вообще не было. Мама хореограф, и всегда хотела, чтобы я в эту степь шел. А я со школы в театре с ней. И она мне говорит: «Смотри, замечательное театральное училище недалеко от нас, и там не надо платить деньги» — вспоминает кинозвезда.

Уговоры продолжались неделю, но Павел был непреклонен. В конце концов терпение родительницы кончилось: «Она меня за шкирку — «Я сказала!» — и притащила туда».

Туда – это в Новосибирское театральное училище. И именно на вступительных испытаниях Прилучный проникся атмосферой искусства, влюбился в него. Теперь Павел уверен, что нельзя заниматься профессией, если к ней не лежит душа. Дело должно быть по любви и никак иначе, рассказал артист в интервью YouTube-проекту «вМесте».