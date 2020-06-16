«Виноват в чем-то, накосячил»: муж Бородиной рассказал, как прощался с женой

Супруг Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров рассказал, как недавно прощался с женой. Обычно телеведущая и предприниматель стараются не расставаться надолго, за исключением рабочих моментов. Даже в отпуск Курбан и Ксюша всегда летают вместе: так, например, Бородина с шиком отметила день рождения в Куршевеле до того, как мир настиг коронавирус. Во Франции Омаров не отходил от жены, стараясь обеспечить ее вниманием и заботой.

Недавно же выяснилось, что Омаров и Бородина все же вынуждены были расстаться. Курбан подметил, что прощание со второй половинкой далось ему очень непросто.

«Иду и плачу, поднимаясь по трапу в пузо сверкающей на солнце белой птицы. Которая сейчас унесет меня на две недели далеко от Ксюши», — вспоминает он.

Лишь позже выяснилось, что предприниматель решил поделиться со своей аудиторией кошмарным сном. Омаров подметил, что был настолько расстроен произошедшим, что даже проснулся среди ночи, а наутро рассказал Ксюше обо всем пережитом.

«Знаете, что она ответила? Значит, виноват в чем-то, накосячил, вот и мучаешься», — резюмировал он.

Фолловеры поспешили выдохнуть с облегчением. «Мы думали, вы уже расстаетесь», «Ну нельзя же так! У меня сердце чуть не остановилось!», «Ксюша как всегда нашла, что сказать», «Выкладывайте теперь, где накосепорили-то», «Слава Богу, что это просто сон! Любим вас», — подытожили они.