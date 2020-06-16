Фото в профиль: Климова показала татуировку на плече в виде четырехлистного клевера

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не скрывает, что у нее есть несколько тату на теле.

О том, что у нее есть несколько тату на теле, 42-летняя Екатерина Климова рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Так, на щиколотке актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» набила надпись: «Нет страха». На бедре у знаменитости красуется рисунок в виде орнамента. В своем микроблоге экс-возлюбленная Гелы Месхи поделилась снимком, на котором она показала еще одно тату — на плече в виде четырехлистного клевера. Перед объективом фотокамеры знаменитость позировала в профиль, при этом в кадр попало и зеркальное отражение актрисы.

В беседе с Борисом Корчевниковым актриса из теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что испытывала к отцу своих сыновей: Матвея и Корнея — сильные чувства. Екатерина не смогла сопротивляться такой любви и приняла решение уйти от первого мужа. На тот момент она состояла в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

В последствии экс-возлюбленный Климовой сделает предложение руки и сердца ее близкой подруге — Елене Бирюковой. К слову, не остановил актрису и тот факт, что у них с мужем на тот момент родилась общая дочка Елизавета.

Но и союз с Петренко не стал долговечным. Актриса ушла от Игоря и с головой погрузилась в съемочный процесс. Ведь ей нужно было кормить троих детей. Говоря о романе с Гелой Месхи, знаменитость уточнила, что влюбилась в его талант. От третьего супруга Климова родила младшую дочку Беллу, ей четыре годика. Летом прошлого года Екатерина развелась с Месхи. И строить новые отношения актриса не торопится.