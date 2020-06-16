«Ты для них «еда»: Фадеев раскрыл подробности работы с подопечными артистами

Один из самых успешных музыкальных продюсеров современности Максим Фадеев неоднократно высказывался в адрес своих бывших подопечных. О том, что со многими певцами и музыкантами, входящими в лейбл MALFA, он расстался на не самых приятных нотах, Фадеев заявил, например в YouTube-шоу «Алена, блин!». Но он так до конца и не раскрыл всех нюансов и причин.

Теперь же, спустя несколько месяцев самоизоляции, Фадеев снова решил вернуться к прошлому. На своей странице в Instagram продюсер опубликовал пост, в котором рассказал, что ему пришлось терпеть от своих подопечных последние пять лет.

«Ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь- становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать», — написал продюсер.

При этом в минуты успеха его боготворили, а при провалах относились как к врагу. Сейчас, признается Фадеев, он четко осознал, что отношение его артистов было к нему потребительским, потому что ему есть с чем сравнить: ему не предъявляют претензий, не устраивают истерик. «Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!» — признался Фадеев.

При этом, Фадеев ограничился обобщениями, не называя конкретных персон. Напомним, среди подопечных звезд, входящих в лейбл MALFA, числились группа «Серебро», Наргиз, Юлия Савичева, Елена Темникова, Ольга Серябкина, Олег Майами и другие. Роспуск выступающих под его крылом артистов продюсер произвел осенью прошлого года.