«Два разных полюса»: Глюк’oZa отмечает с мужем 14-летнюю годовщину свадьбы

По этому случаю поп-дива поделилась совместным снимком со своей второй половинкой.

34-летняя Наталья Чистякова-Ионова поздравила супруга с годовщиной свадьбы в Instagram. Супруги пребывают в статусе мужа и жены уже четырнадцать лет. И за это время пара успела обзавестись двумя детьми: в мае 2007 года певица родила своего первенца — дочку Лидию, а спустя четыре года в семье появился второй ребенок. В сентябре Вере исполнилось восемь лет.

Примечательно, что знаменитость не запрещает старшей наследнице экспериментировать с имиджем. Так, к примеру, тринадцатилетняя дочка поп-дивы постриглась «под мальчика», избавившись от белокурых локонов. Ко всему прочему, девочка-подросток перекрасилась сначала в фиолетовый, а потом в рыжий оттенок. Сама Глюк’oZa называет свою наследницу «уникальной и неповторимой».

По случаю годовщины свадьбы и четырнадцатилетию совместной жизни Наталья Чистякова-Ионова поделилась снимком, на котором она была запечатлена со своей второй половинкой.

«Два разных полюса. Всегда вместе! С четырнадцатой годовщиной свадьбы, любимый!» — отметила певица.

Супругов с этим личным праздником поздравили и близкие друзья. Паре пожелали счастья, и побольше светлых беззаботных дней.

«Поздравляем!» — обратился к Глюк’oZе наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале Валерий Сюткин. «Поздравляю вас! Берегите друг друга!», — вторит музыканту ювелир и искусствовед Яна Расковалова.

В одном из интервью Наталья Чистякова-Ионова призналась, что ее дочери часто ссорятся между собой и ревнуют друг к другу. Но при этом они не могут находится в долгой разлуке и сразу начинают скучать.