«Очень горячо!»: Мерьем Узерли блеснула эффектным декольте в канареечном платье

Немецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая известной после роли Хюррем в турецком сериале «Великолепный век», уже много лет будоражит умы публике. В теленовелле актриса предстает в нарядах с акцентированной зоной декольте.

В обычной жизни артистка тоже любит подчеркнуть свои женственные формы. Последний снимок Мерьем в ее личном блоге произвел неизгладимое впечатление на многочисленную армию ее поклонников.

С одной стороны, звезда примерила вполне скромное платье в деревенском стиле из хлопка трендового канареечного цвета с модными рукавами-баллонами. Однако акцент наряда в зоне декольте не до конца позволял фолловерам оценить актуальность и красоту наряда, ведь все внимание было приковано в то место, которое нередко красочно называют «ложбинкой греха».