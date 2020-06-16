«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Очень горячо!»: Мерьем Узерли блеснула эффектным декольте в канареечном платье

Звезда устроила романтическую фотосессию с деревенским привкусом.

«Очень горячо!»: Мерьем Узерли блеснула эффектным декольте в канареечном платье
Мерьем Узерли. Фото Global look press.

Немецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая известной после роли Хюррем в турецком сериале «Великолепный век», уже много лет будоражит умы публике. В теленовелле актриса предстает в нарядах с акцентированной зоной декольте.

В обычной жизни артистка тоже любит подчеркнуть свои женственные формы. Последний снимок Мерьем в ее личном блоге произвел неизгладимое впечатление на многочисленную армию ее поклонников.

С одной стороны, звезда примерила вполне скромное платье в деревенском стиле из хлопка трендового канареечного цвета с модными рукавами-баллонами. Однако акцент наряда в зоне декольте не до конца позволял фолловерам оценить актуальность и красоту наряда, ведь все внимание было приковано в то место, которое нередко красочно называют «ложбинкой греха».

«Очень горячо!», «Мерьем – огонь!», «Бомбическая!», «Нереальная», — написали поклонники звезде со всего мира.

Тэги

"Великолепный век"глубокое декольтедекольтеЗвездный стильМерьем Узерлиоткровенное декольтеоткровенное фото
Loading...