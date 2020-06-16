«Могла бы и прикрыться»: Седокова сверкнула грудью в эффектном кроп-топе 

37-летняя Анна Седокова поделилась в Instagram несовершенным домашним снимком, представ перед объективом фотокамеры с маской на лице. При этом, поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» восхитились красотой певицы, подметив, что без яркого сценического грима она выглядит значительно моложе. Мужская часть подписчиков артистки и вовсе лишилась дара речи, увидев соблазнительную фигуру поп-дивы. Так, Анна сверкнула грудью в эффектном кроп-топе и похвасталась идеальным прессом.

Многие не могут поверить, что певица стала многодетной мамой. Старшей дочери Седоковой – Алине – уже исполнилось пятнадцать лет. От бизнесмена Максима Чернявского украинская исполнительница родила дочку Монику, девочке восемь лет. Наследница артистки живет вместе с отцом и лишь изредка видится со звездной мамой. У певицы также есть трехлетний сын Гектор. Сейчас поп-дива состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Возлюбленный певицы моложе нее на десять лет.