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«Могла бы и прикрыться»: Седокова сверкнула грудью в эффектном кроп-топе 

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» потеряли дар речи, увидев соблазнительную фигуру певицы.

«Могла бы и прикрыться»: Седокова сверкнула грудью в эффектном кроп-топе 
Анна Седокова (Фото: Instagram.com/annasedokova)

37-летняя Анна Седокова поделилась в Instagram несовершенным домашним снимком, представ перед объективом фотокамеры с маской на лице. При этом, поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» восхитились красотой певицы, подметив, что без яркого сценического грима она выглядит значительно моложе. Мужская часть подписчиков артистки и вовсе лишилась дара речи, увидев соблазнительную фигуру поп-дивы. Так, Анна сверкнула грудью в эффектном кроп-топе и похвасталась идеальным прессом.

Певица Анна Седокова
Анна Седокова похвасталась эффектным декольте, сверкнув грудью в кроп-топе (Фото: Instagram.com/annasedokova)

Многие не могут поверить, что певица стала многодетной мамой. Старшей дочери Седоковой – Алине – уже исполнилось пятнадцать лет. От бизнесмена Максима Чернявского украинская исполнительница родила дочку Монику, девочке восемь лет. Наследница артистки живет вместе с отцом и лишь изредка видится со звездной мамой. У певицы также есть трехлетний сын Гектор. Сейчас поп-дива состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Возлюбленный певицы моложе нее на десять лет.

«Аня, не обращайте внимание на критику!! Вы супер», «Могла бы и прикрыться!!», «Восхитительная, такая естественная и домашняя», «Прочитал тут комменты, сколько же у вас Аня завистливых куриц в профиле», «Затмила бы и Брежневу», «Слов нет, красотка!!», «Эффектная и такая загорелая», «Чудо-женщина», – такие комментарии появились под снимком певицы.

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