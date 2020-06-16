«Дама не особо большого ума»: Шаляпин «разнес» Собчак после шуток о Костюшкине

Ко всему прочему, известный певец заявил, что Ксюшу надо было пороть в детстве.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в интервью одному из YouTube-проектов 48-летний Стас Костюшкин рассказал о том, что будучи еще маленьким мальчиком — он перенес сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины. К признаниям именитого артиста общественность отнеслась неоднозначно. Так, поклонники экс-солиста группы «Чай вдвоем» выступили в поддержку музыканта. Но вместе с тем нашлись и те, кто усомнился в правдивости слов певца, заподозрив Стаса в хайпе.

С шутками в адрес Костюшкина выступила и Ксения Собчак. В своем микроблоге теледива бросила весьма едкую фразу: «…Нас всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина». После чего, к слову, от сотрудничества с супругой театрального режиссера Константина Богомолова отказался один из косметических брендов. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro малоприятную историю прокомментировал и Прохор Шаляпин.

Выпускник «Фабрики звезд» назвал теледиву дамой не особо большого ума. Ко всему прочему, известный певец заявил, что Ксюшу надо было пороть в детстве. Артист уверен, что своим положением и статусом Собчак обязана исключительно отцу. Так, если бы теледива родилась в небольшом провинциальном городке в семье обычных людей не факт, что она смогла бы достичь больших высот, уточнил певец.