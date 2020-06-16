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Звездный гость

«Всегда в моем сердце»: Анна Семенович поделилась архивными видео с Жанной Фриске

Певица предалась воспоминаниям о свой подруге.  

«Всегда в моем сердце»: Анна Семенович поделилась архивными видео с Жанной Фриске
ЖАННА ФРИСКЕ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Ровно пять лет прошло с того дня, как не стало известной певицы Жанны Фриске. Звезда последние годы своей жизни занималась сольной карьерой, а до этого была участницей девичьей группы «Блестящие». Состав с Жанной, Юлией Ковальчук, Анной Семенович и Ольгой Орловой часто называют «золотым» в истории популярного герлз-бэнда.

Вслед за Ковальчук и Орловой вспомнила в эти печальные дни о Жанне и Анна Семенович. На своей страничке в Instagram она разместила видеоподборку, где певицы тем самым золотым составом выступают на сцене и в клипах.

«Ты всегда в моем сердце! Светлая, добрая, лучезарная девочка, которая столько радости и любви принесла людям! ЖАННА», — написала Семенович.

Напомним, Фриске скончалась в возрасте 40 лет от онкологии. Звезда не смогла победить недуг. О своей болезни артистка узнала, будучи беременной первенцем. И ушла из жизни, когда сыну Платону было 2 года и 2 месяца. Сейчас наследник живет с отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым, и готовится в новом учебном году пойти в школу.

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