«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Дочь актера из сериала «Друзья» побрилась налысо

Клео Швиммер отказалась от своих длинных каштановых локонов в пользу бритой головы.

Дочь актера из сериала «Друзья» побрилась налысо
Дэвид Швиммер. Фото: globallookpress

Дочка известного актера Дэвида Швиммера, Клео, решила полностью изменить свой образ. 9-летняя девочка отказалась от своих шикарных длинных каштановых локонов в пользу бритой головы. Помочь девочке в этом странном преображении вызвалась ее мама, Зоя Бакман.

В минувшую субботу, 13 июня, 34-летняя английская художница и фотограф поделилась тремя фотографиями своей дочери, которая стала полностью лысой. Клео сидит на стуле со сверкающей широкой улыбкой, когда мама поднесла электробритву к ее голове.

Клео Швиммер. Фото:
Клео Швиммер. Фото: https://www.instagram.com/zoebuckman/

По словам Зои, современные дети часто бросают вызов нормам и стандартам, так что в подобном решении Клео она не видит ничего плохого.

Отметим, Клео — единственный ребенок Швиммера и Бакман. Пара связала себя узами брака в 2010 году, а в апреле 2017 года возлюбленные объявили, что решили взять «перерыв в отношениях».

Тэги

Дэвид Швиммерновости звёздсериал «Друзья»
Loading...