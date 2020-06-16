«Сулеймана стало слишком много в моей голове»: Халит Эргенч высказался о съемках в «Великолепном веке»

Актер подметил, что до съемок в этой исторической ленте он думал о султанах только как о персонажах с картинок.

В турецком сериале «Великолепный век» 50-летний Халит Эргенч снимался вместе со своей женой. Однако в отличие от своего возлюбленного, Бергюзар Корель получила только второстепенную роль и появилась всего в нескольких эпизодах. В одном из интервью актер дал понять, что его второй половинке было непросто смотреть на то, как он целовал Мерьем Узерли. Эти сцены едва не доводили жену Халита до слез. Со своей будущей супругой Эргенч познакомился на съемках сериала «1001 ночь». Ради Бергюзар актер ушел из семьи (На тот момент он был женат. — Прим. ред.).

По словам Халита, играя роль султана, он прочувствовал ту борьбу, которую султан как человек переживал внутри себя. До этого проекта Эргенч воспринимал своего персонажа скорее как «двухмерного» исторического героя. Но как только партнер Мерьем Узерли погрузился в съемочный процесс, он понял, что и у султана были свои страсти и слабости.

«Султана Сулеймана стало слишком много в моей голове», — приводит Hello слова Халита Эргенча.

Из учебников по истории актер знал, что его персонаж много воевал, одерживал громкие победы, брал пленных, держал гарем. Но это все, как говорит Эргенч всего лишь статичная картинка. Им со съемочной группой удалось воссоздать этот образ, благодаря которому некоторые представления о той эпохе и султане Сулеймане претерпели изменения.

За несколько сезонов телезрители могли наблюдать за тем, какие перемены произошли в падишахе. Халиту было важно показать эту разницу. Ведь понять Сулеймана на основании только первых сцен практически невозможно. С одной стороны он как влюбленный мужчина пишет стихи своей наложнице, с другой принимает государственные решения и завоевывает новые земли.