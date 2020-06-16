«Боже, какие линии!»: Нюша обнажила формы на откровенном снимке в душе

Похоже, что певица Нюша решила приобрести статус секс-символа отечественной эстрады. Любопытно, что девушка стала публиковать откровенные снимки в Сети именно после замужества и рождения дочери Симбы.

Как оказалось, ее муж Игорь Сивов не только не против нового увлечения своей благоверной, но, напротив, гордится формами своей жены и ее раскрепощенностью. Недавно мужчина не на шутку сцепился со своими фолловерами, которые назвали снимок Нюши с глубоким (а точнее – глубочайшим) декольте «вульгарным». К слову, опубликовал его на своей странице сам супруг. Игорь попытался доказать подписчикам, что красоту прятать не стоит, тем более такую, как у его жены. Правда, согласились с ним далеко не все.

И вот новая порция горячительного от Анны Шурочкиной – на сей раз девушка запечатлелась в душе, примерив купальник, скрывающий далеко не все прелести молодой артистки. Белый пляжный наряд на влажной загорелой коже произвел неизгладимое впечатление на почитателей Нюши.