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Звездный гость

«Боже, какие линии!»: Нюша обнажила формы на откровенном снимке в душе

Звезда примерила стильный белый купальник на загорелую кожу.

«Боже, какие линии!»: Нюша обнажила формы на откровенном снимке в душе
Нюша. Фото Global look press.

Похоже, что певица Нюша решила приобрести статус секс-символа отечественной эстрады. Любопытно, что девушка стала публиковать откровенные снимки в Сети именно после замужества и рождения дочери Симбы.

Как оказалось, ее муж Игорь Сивов не только не против нового увлечения своей благоверной, но, напротив, гордится формами своей жены и ее раскрепощенностью. Недавно мужчина не на шутку сцепился со своими фолловерами, которые назвали снимок Нюши с глубоким (а точнее – глубочайшим) декольте «вульгарным». К слову, опубликовал его на своей странице сам супруг. Игорь попытался доказать подписчикам, что красоту прятать не стоит, тем более такую, как у его жены. Правда, согласились с ним далеко не все.

И вот новая порция горячительного от Анны Шурочкиной – на сей раз девушка запечатлелась в душе, примерив купальник, скрывающий далеко не все прелести молодой артистки. Белый пляжный наряд на влажной загорелой коже произвел неизгладимое впечатление на почитателей Нюши.

Обсуждение снимка Нюши в личном блоге певицы. Фото
Обсуждение снимка Нюши в личном блоге певицы. Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

«Боже, какие линии!», «Нюша – пушка», «Фигура – огонь», «Женщина, вы пушка», «Невероятная», «Идеальная», — обсуждают фотографию певицы поклонники в Сети.

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