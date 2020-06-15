«Я счастлива»: Регина Тодоренко в платье-балахоне отметила свое 30-летие с Топаловым

Регина Тодоренко не так давно пережила травлю. Девушка необдуманно высказалась в адрес женщин, которые подвергаются насилию. И хоть потом телеведущая извинилась, пользователи Сети накинулись на нее с критикой, а рекламодатели разорвали контракты. В тяжелой ситуации горой за звезду встал ее муж Влад Топалов. Вскоре бывшая ведущая «Орла и решки» разобралась в теме и сняла фильм о тех, кто стал жертвой насилия.

А 15 июня Регина отметила свой день рождения. Обычно она делилась снимками с праздников, но на этот раз предпочла уединенно отметить юбилей в кругу родных. В соцсети девушка опубликовала короткий ролик, который показал всю радость телеведущей от происходящего с ней в знаменательный день. Тодоренко предстала в белом платье-балахоне с гороховым принтом. Она стояла с воздушными шариками у бассейна и улыбалась. Именинница отпустила шарики в небо, а сама сиганула в воду вместе с мужем.

«Спасибо вам, дорогие мои друзья! Спасибо, муж, за этот невероятный праздник. Только ты знаешь, как сильно я люблю праздники! Я счастлива! Спасибо всем вам за теплые поздравления, за открытки, за сторис, люблю! Вижу, что многие родились со мной в один день! Вас от всей души поздравляю!» — написала телеведущая.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Правда, многие посчитали наряд девушки не совсем удачным. «Боже… платье не айс», «Бабушкино платье», «Класс!!! Красоточка», «Как круто», «Главное, что счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Тодоренко подрастает сын Михаил. Годовалый малыш стал смыслом жизни телеведущей, но она нашла способ совмещать карьеру и материнство.