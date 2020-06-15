«Ляжем и помечтаем»: Надежда Михалкова в бордовом платье в горох предстала на фото с моря

Актриса заявила, что скучает по отдыху в теплых краях. Сразу ее сестра Анна предложила ей альтернативу, рассмешив пользователей Сети.

Надежда Михалкова в свои 33 года воспитывает двоих детей: сына Ивана и дочку Нину. С возлюбленным Резо Гигинеишвили она развелась несколько лет назад. Во время невзгод ее всегда поддерживает старшая сестра Анна. Девушки часто видятся, а порой даже отдыхают вместе. Недавно они встретились впервые за время карантина и, как обычно, стали много шутить и подкалывать друг друга. Сестры так близки, что порой даже одеваются в одном стиле не сговариваясь.

А с наступлением лета Надежда стала мечтать об отпуске в теплых краях. Она поделилась снимком, сделанным год назад. В кадре она позирует на море в бордовом платье в горох, из-под которого виднеется яркий купальник. Соломенная шляпа завершала образ. Актриса улыбалась и выглядела счастливой.

«Увезите меня на море! Я обещаю, буду радоваться любой погоде, улыбаться, ходить с детьми на все аттракционы и разрешать есть мороженое каждый день», — поделилась Михалкова.

На ее пост сразу отреагировала сестра. «Надя, мне сегодня детский бассейн привезут…. ляжем и помечтаем», — предложила она. Надежда не упустила повода пожурить сестру. «А ты чего спортом не занимаешься, а в «Инстаграме» сидишь?» — с иронией спросила она.

Поклонники восхитились не только взаимоотношениями девушек, но и образом Михалковой-младшей. «Какая оптимистичная фотография! Надежда, вы оправдываете свое имя, даруя надежду!», «Теперь ждем фото с Анной у детского бассейна…», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.