«Перед вами «горе-мать»: Решетова заявила, что растит сына не по стандартам «я ж матерей»

Анастасия Решетова уже пять лет строит отношения с Тимати. Влюбленные редко говорят о личной жизни, поэтому время от времени появляются слухи об их тайной свадьбе. Сама избранница рэпера, кажется, не горит желанием идти под венец. Но при этом использует фамилию мужа, когда выписывает сертификаты в своем магазине косметики, что недавно заметили поклонники. А в октябре прошлого года она родила сына Ратмира. Для ее возлюбленного это второй ребенок. От бывшей пассии Алены Шишковой у него есть дочка Алиса.

Возлюбленная Тимати быстро привыкла к роли мамы. А за время карантина она все обязанности по ребенку взяла на себя. Девушка старается делать все, чтобы ее малыш развивался. Часто она жалуется на недосып. А днем играть с ребенком ей помогают коты, которых пара завела еще год назад. Каждый день Решетова публикует новые кадры с Ратмиром. Рэпер помогает ей заботиться о наследнике и часто кормит кроху с ложечки.

А накануне Анастасия поделилась снимком. Она запечатлела себя в зеркало в джинсах и косухе. Девушка держала на руках подросшего сына.

«Перед вами «горе-мать», делающая все не по стандартам «я ж матерей». В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства. Но я в первую очередь привыкла слушать свое мамское сердце, а не кого-то еще. Ратыч вроде ничего против не имеет», — рассказала модель.

Поклонники стали активно обсуждать пост молодой мамы. «Уже такой взрослый», «Впервые слышу, что нельзя в баню и грызть баранки», «Вот и правильно, и вырастет нормальный мужик, я тоже разрешаю и трогать и даже пробовать что хочет», «Вы хорошая мать! Никого не слушай», — прокомментировали пост подписчики.