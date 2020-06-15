«Легче не становится совсем»: Орлова поделилась редким кадром с молодой Фриске

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась редким кадром с молодой Жанной Фриске. 15 июня исполняется 5 лет с момент смерти всеми любимой певицы. В этот важный день коллеги, друзья и просто неравнодушные к Жанне люди вспоминают, какой знали ее при жизни.

Орлова была одной из первых, кто почтил память близкой подруги. Неоднократно в интервью Ольга припоминала, что является крестной сына Жанны Платона, вспоминала, как до последнего момента находилась рядом с артисткой и насколько больно ей было потерять человека, с которым она была близка.

По прошествии времени боль в душе Ольги, судя по всему, не утихла, в чем она поспешила признаться фолловерам. В годовщину смерти Орлова показала совместный снимок с Жанной, сделанный в годы, когда сама певица была участницей «Блестящих».

В кадре Ольга появилась с длинными рыжими волосами (в противовес текущему светлому каре) и полностью в черной одежде (сейчас Орлова предпочитает платья). Жанну же узнать нетрудно – именно такой, молодой, с длинной копной волос и жизнерадостной и помнит ее аудитория.

«Я не поверю в то, что время лечит. Мне легче не становится совсем. Невыносимо больно в этот вечер, разбито сердце в 22:07», — посвятила любимой подруге стихотворение Орлова.

Поспешили поддержать Ольгу и слушатели. «Жанна, бедная Жанна. Так жалко уже столько времени прошло, а забыть невозможно», «Вы правы, время не лечит. Вам еще тяжелее, она ваш близкий человек», «Время лечит лишь тогда, когда рана незначительная, а когда в душе дыра от потери близкого человека, не вылечит ни время, ни люди, не обстоятельства», «Девочки-красавицы, лучшие подруги навсегда», — выразили свои чувства они.

В одном из интервью Орлова рассказывала: она мечтала, чтобы Фриске излечилась от болезни, а затем отвезла ее в Майами. Момент поездки был для Жанны большим стимулом, и в какой-то момент певице даже стало легче, но ремиссия была временной. Ольга была с подругой и в момент смерти – певица была одной из немногих, кто услышал последний вздох близкого человека.