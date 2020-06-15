«Какие пухлые щечки»: двухлетний внук Стриженовой впервые попробовал кукурузу

Мама Пети Петровича сняла весь этот процесс на видео и поделилась свежими кадрами с именитой бабушкой малыша.

В одном из интервью 52-летняя Екатерина Стриженова рассказала о том, что сейчас их с мужем жизнь крутиться вокруг маленького внука. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале подметила, что ее дочери успели вырасти и стали самостоятельными. И теперь с Александром они могут уделить внимание новому поколению в их именитой семье.

Наследника звездным родителям подарила старшая дочка Анастасия. Она вместе с мужем уже давно обосновалась в Штатах. Из-за режима самоизоляции Стриженова не смогла прилететь на день рождения внука. Еще в апреле Пете Петровичу (так домашние называют малыша. — Прим. ред.) исполнилось два годика.

На личной страничке в Instagram теледива поделилась свежим видеороликом, которое сняла ее старшая дочка. В кадре двухлетний внук Екатерины Стриженовой с большим аппетитом поглощал свой ужин. По словам телеведущей, малыш впервые попробовал кукурузу и остался весьма доволен такой дегустацией. Кроха был не прочь полакомиться и маминой порцией. Однако Анастасия настояла на том, чтобы Петя доел свою кукурузу.

«Приятного аппетита всем, кто сейчас что-нибудь ест… Петя Петрович впервые попробовал кукурузу, молча!» — отметила Стриженова.

Телеведущая с нетерпением ждет того момента, когда она сможет навестить внука. Знаменитость не скрывает, что успела соскучиться по Пете Петровичу. Со старшей дочерью Екатерина общается только в онлайн-формате по видеосвязи. Стриженова мечтает обнять внука и провести с ним весь уикенд.