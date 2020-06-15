«Загляденье»: жена Мартиросяна продемонстрировала стройные ноги в велосипедках

44-летняя супруга Гарика Мартиросяна, Жанна, продемонстрировала сильные ноги в велосипедках. Ранее телеведущая в личном микроблоге в Instagram неоднократно рассказывала, что набрала лишний вес на самоизоляции. Несмотря на иронию по отношению к своей фигуре, Мартиросян продолжала примерять на себя яркие и нежные образы, чем мотивировала своих подписчиц не сдаваться и держать себя в тонусе.

Недавно же оказалось, что слова о лишнем весе — обман. Жанна поделилась фотографией с велопрогулки, на которой продемонстрировала идеальные изгибы без единого лишнего сантиметра. Стройные, подтянутые ноги Мартиросян подчеркнула черными велосипедками, которые к тому же создали правильный акцент на филейной части. За счет же кроссовок с высокой подошвой Мартиросян стала выглядеть выше, а ноги визуально удлинились.

Комментаторы же поспешили упрекнуть бизнесвумен в преувеличении существующих проблем. «А говорили, что потолстели. Ну и где?», «Вы весь карантин вводили нас в заблуждение, что вы едите и толстеете! Мы вам так-то верили!», «А я-то ела на карантине, успокаиваю себя, что и Вы едите и толстеете!!!», «Хищница», «Ноги-загляденье», «Офигенная женщина – Жанна и чумовой байк», «Очень стройная! Гарику свезло», — поиронизировали они.