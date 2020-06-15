В пижамном стиле: Рудковская подчеркнула длину ног тканевыми мини-шортами

Вместе с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко 45-летняя Яна Рудковская воспитывает сына Сашу. У светской львицы есть и старшие дети от бизнесмена Виктора Батурина — пасынок Андрей и сын Николай. В одном из интервью музыкальный продюсер призналась, что, когда ее мальчишки были еще маленькими, Коля мог пожаловаться на то, что она якобы больше внимания уделяет его старшему братику. Своего пасынка бизнесвумен всегда считала родным и относилась к нему соответственно.

После окончания школы мальчишки поступили в МГИМО. Андрей, в отличие от Николая, не любит фотографироваться. Так, Яна уточнила, что ей не удается уговорить его на совместное фото. Поэтому на большинстве снимков Рудковская позирует с семилетним Сашей. Младший наследник светской львицы охотно снимается вместе с родителями, принимая участие в импровизированных челленджах.

больше по теме В пастельных тонах: Рудковская позировала на лужайке в сарафане с многослойной юбкой Компанию музыкальному продюсеру составил ее семилетний сын Саша Плющенко.

На одном из свежих снимков Яна Рудковская позировала на садовом участке. Музыкальный продюсер облачилась в костюм пижамного стиля. Так, знаменитость подчеркнула длину ног тканевыми мини-шортами, дополнив образ свело-розовыми кроссовками. В дополнении к шортам возлюбленная Евгения Плющенко подобрала простую белую футболку и принтованный жакет. Компанию звездной маме составил Гном Гномыч. Сын фигуристка продемонстрировал ласточку, став на квадроцикл.

В одном из интервью Рудковская уточнила, что хотела бы подарить мужу еще одного ребенка. Музыкальный продюсер не прочь стать многодетной мамой.