«Кровяные полотенца выжимали»: Моргенштерн признался в наркотической зависимости

22-летний рэпер Алишер Моргенштерн признался в наркотической зависимости. В понедельник один из самых востребованных рэп-артистов затеял откровенный разговор со своей аудиторией. Юноша впервые честно рассказал о своих родителях, поведал об отношениях с девушками, а также признался в некоторых грехах, среди которых оказались и запрещенные вещества.

Так, юноша вспомнил, что впервые увидел наркотики у друга еще в школе. Тогда это не показалось ему чем-то страшным, но впоследствии Алишер столкнулся с последствиями этого решения, и мгновенно передумал.

«Это было в 2018 году. Тогда я употреблял плотно. Мы попались в эту ловушку. Так пролетел год. Все остановилось, когда у моего кореша начала литься кровь из носа. Она не останавливалась несколько часов, мы кровяные полотенца выжимали. Вот такая вот расплата», — припомнил он в «Исповеди» для Premier.

Алишер припомнил, что еще некоторое время после пережитого шока продолжал злоупотреблять.

«Это ужасно, ребят! Ловушка для несчастных людей! Я осознал, что могу жить идеальной жизнью без веществ. Только после этого я бросил», — подытожил он.

Сейчас Алишер по-прежнему не может похвастаться чистой жизнью без вредных привычек, поскольку он продолжает курить. Но от алкоголя и наркотиков Моргенштерн избавился, а также привел свое тело в форму. Блогер уверен: всего достичь можно, когда живешь в согласии с собой, остальное же только является препятствием на пути к успеху.