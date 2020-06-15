«Ты батек будешь»: Моргенштерн едва не стал отцом

22-летний Алишер Моргенштерн едва не стал отцом. К своему небольшому возрасту рэпер достиг уже очень многого: его треки активно слушает молодежь, сам Алишер заработал на внушительную недвижимость, дорогие часы, несколько элитных автомобилей за десятки миллионов рублей, снабжает маму деньгами, благодаря чему женщине не приходится работать.

Окружен он и большим количеством женщин, однако жениться не спешит. Моргенштерн признался, что традиционные институты, придуманные обществом, его угнетают. Алишер предпочитает жить в свое удовольствие – именно благодаря этому он и стал тем, кем является сейчас.

Артист признался, что один из его недавних романов едва не закончился пополнением – девушка, с которой у исполнителя был интим, намекала на беременность.

«Она сказала, что у нее задержка. Ну типа ты батек будешь, все такое. Потом она решила, что рожать будет. Я прямо так обрадовался тогда! Думал – круто, буду отцом», — улыбнулся герой.

Алишер подметил: он хочет иметь много детей. Минимум 20 человек, чтобы впоследствии научить их музыке и сформировать лейбл. Моргенштерн уверен, что при такой артиллерии конкурировать с ним будет практически невозможно, признался он в «Исповеди» для ТНТ Premier.

Что касается него самого, то давить на свою вторую половинку рэпер не будет. Принимать решение, рожать или нет, будет сама девушка, поскольку она должна исходить из собственной готовности воспитывать нового человека.

Были в жизни Алишера и измены. После того, как исполнитель оказался в больнице, его действующая вторая половинка была замечена в компании других мужчин. Это немало подорвало самооценку блогера, однако, уфимец нашел в себе силы, чтобы простить любимую и продолжить отношения. Зла на ту даму он не держит, но подметил: с тех пор стал жить импульсами.