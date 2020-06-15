«Лиза сама как ромашка! Нежная»: Юдашкина оценила летние кадры шестилетний дочки Пугачевой

71-летняя Алла Пугачева была против задумки мужа, когда шоумен Максим Галкин стал делиться в Instagram снимками и видеороликами их общих детей. Однако сейчас Примадонна не видит в этом ничего предосудительного.

Сама певица крайне редко обновляет личный профиль. При этом на днях артистка все-таки выложила свежие кадры, запечатлев шестилетнюю Лизу на прогулке. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе с наследницей Алла Борисовна прогулялась по садовому участку и полюбовалась полевыми цветами. В одном из своих интервью супруга Максима Галкина говорила о том, что ей нравятся обычные ромашки, а не тепличные розы.

Свежие кадры с дочкой Аллы Пугачевой оценила и Марина Юдашкина. Ни для кого не секрет, что супруга именитого кутюрье близко общается с семьей Примадонны. Еще во время «карантинных» каникул избранница Валентина Абрамовича сетовала на то, что они не могут увидеться и посидеть за одним большим столом, как раньше.

«Лиза сама как ромашка! Нежная», — отметила Юдашкина.

К слову, Алла Борисовна не стала возражать против того, чтобы ее дочка приняла участие в дефиле Галины Юдашкиной. Наследница дизайнера занимается выпуском авторских детских коллекций. Лиза Галкина уже не раз появлялась на подиуме в нарядах от молодого модельера. Галина увлеклась модой вслед за отцом. Валентин Абрамович во всем поддерживает свою наследницу.