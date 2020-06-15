«Тырил денежку у матери»: Моргенштерн раскрыл секрет своего происхождения

22-летний кумир современной молодежи Алишер Моргенштерн впервые раскрыл секрет своего происхождения. Блогер-миллионник и один из самых востребованных рэп-исполнителей очень редко дает интервью журналистам и рассказывает о себе. Ранее Алишер познакомил аудиторию со своей бабушкой – к ней артист приехал, чтобы навестить ее, а заодно похвастался своими дорогими украшениями: цепочкой Playboy и часами Rolex.

Моргенштерн рассказал, что действительно родился в зажиточной семье, однако не это помогло ему стать успешным. Родительница Алишера 15 лет занималась в Уфе цветочным бизнесом – женщина делала все, чтобы семья не нуждалась в деньгах, однако делиться купюрами с сыном она все же не спешила. Именно ей принадлежит идея первой открыть салон флористики.

«Мама у меня — состоятельная женщина. Но извините, я не выбирал, в какой семье мне родиться. Мажор, да? Мне мама 100 рублей в день давала на еду. Иногда я мог попросить: в кино хочу сходить — и она давала. А так, я из кошелька у нее тырил денежку, чтобы купить себе пивка», — отметил Моргенштерн в «Исповеди» на ТНТ.

Очередная попытка кражи денег закончилась провалом — когда Алишер заглянул к матери в сумку и не увидел там кошелька, то понял: она все знает. Тогда Моргенштерну пришлось пойти в переход и петь там. За несколько часов подработки Алишер мог принести домой полторы тысячи рублей.

Сейчас рэпер признает: он был очень сложным ребенком.

«Я с 11 лет убегал из дома. Я сам себя воспитал, сам прошел эту жизнь, никогда не слушал маму. Она все время была на работе, а я плакал, просил ее, чтобы она не уходила, но она все равно шла», — подытожил он.

Об отце Моргенштерн говорит с грустью. Тот ушел из жизни после того, как долго употреблял алкоголь — мужчина спился, потеряв крупный бизнес. Спустя время у Алишера появился отчим, но отношения с ним у юноши не заладились. Сейчас музыкант говорит обо всем спокойно, но признает: с тем, новым папой, общего языка он так и не нашел, но главное, что его мать искренне счастлива.