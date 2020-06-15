«Одинокая и невероятная»: Муцениеце в велосипедках и джинсовой куртке устроила танцы в день развода

Агата Муцениеце в феврале этого года объявила о расставании с Павлом Прилучным. Актер позже выгнал супругу с детьми из дома. Как рассказала девушка, у ее возлюбленного бывают приступы гнева. Позже они смогли наладить дружеские отношения. Последние три месяца дочка Мия и сын Тимофей по очереди гостили у каждого из родителей. А 15 июня состоялся суд по делу о разводе, на котором присутствовали лишь адвокаты.

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Они расстались мирно. Прилучный оставил бывшей жене дорогую иномарку и квартиру на Речном вокзале. Сам же актер остался с загородным домом почти в 400 квадратных метров. Агата не будет препятствовать общению детей с отцом. Пока бывшие супруги не прокомментировали свой новый статус. При этом Муцениеце с самого утра отправилась на пробежку, а потом устроила зажигательные танцы.

31-летняя актриса в кроп-топе, велосипедках и джинсовой куртке стала активно двигаться на камеру, показав фигуру во всей красе. Поклонники давно заметили, что девушка заметно похорошела и привела себя в форму. Позже она также опубликовала кадры из фильма про Керри Брэдшоу с воодушевляющей подписью: «Одинокая и невероятная, восклицательный знак». Муцениеце дала понять, что счастлива.

Пока Прилучный проводит время с наследниками, которые, к слову. просили родителей не разводиться, девушка расслабляется дома в компании кота и собаки. С этого момента у нее началась новая глава в жизни. Напомним, что ранее Агата признавалась, что все еще любит Павла и не стала исключать, что спустя время они снова могут пожениться.