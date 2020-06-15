«Моя родная доченька»: Гордеева нежно поздравила с 18-летием наследницу от фигуриста Кулика

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева в Instagram нежно поздравила с восемнадцатилетием свою младшую дочь Елизавету. Отцом девушки является олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде японского Ногано Илья Кулик.

«Просто очень горжусь тем, что ты всегда стараешься изо всех сил, всегда выкладываешься на все 100%. Это и про школу, и про фигурное катание, и про твоих друзей. Поверь в себя, все возможно! Я желаю тебе самого лучшего дня рождения на свете — моя родная доченька». Екатерина Гордеева

Напомним, что у Екатерины Гордеевой есть также старшая дочь Дарья. Она родилась в сентябре 1992 года. Отцом девушки является фигурист Сергей Гриньков, который скончался в 1995 году от инфаркта прямо на льду. Гордеева тяжело переживала в свое время смерть любимого мужчины.

За Илью Кулика Гордеева вышла замуж спустя шесть лет после смерти Гринькова. Их общая дочь Елизавета появилась на свет в Лос-Анджелесе.