«Давно превратили страдания в бизнес»: Мария Шукшина резко высказалась о своих родственниках

Актриса Мария Шукшина в Instagram порассуждала о ДТП, в которое угодил актер и ее друг Михаил Ефремов. Как известно, по его вине погиб человек. Актриса в своем гневном послании осудила родственников погибшего Сергея Захарова, которые сейчас ходят по различным ток-шоу и заключают контракты с «Малаховыми-Борисовыми» (определение актрисы — прим. Ред). Звезда сказала, что не понимает, как можно продавать свои страдания.

«Так же, как я не понимаю своих родственников, которые давным-давно превратили страдания в бизнес, несмотря на мое категорическое неприятие этого. Я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову, которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съемок в фильме о своем муже Сереже Бодрове». Мария Шукшина

Шукшина заметила, что сегодня многие люди как вороны кружат и выискивают очередную жертву. На Ефремова обрушился огромный поток грязи. Сама она считает, что ситуация, произошедшая с актером, вскрыла нарыв в обществе. На первое место вышел девиз – хлеба и зрелищ.

Как добавила актриса, Ефремов до конца своих дней не простит себе, что по его вине погиб человек. «Но не меньше согрешают и те, кто, называя себя верующими, каждый Божий день стравливают людей в телестудиях, упиваясь чужой кровью, и провозглашая себя миротворцами», — заметила она.

Шукшина подчеркнула, что лучше бы родные погибшего Сергея Захарова приняли деньги от Ефремова, чем «от иуд», которые пляшут на костях.

Напомним, что Михаил Ефремов ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. Он записал видеообращение, в котором покаялся за смерть человека. Как он отмечал, больше такого актера как Ефремов не существует. Родные Захарова извинения от звезды не приняли.