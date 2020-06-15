«Я не могу смотреть»: Прилучный заблокировал Муцениеце в соцсетях

Павел Прилучный заблокировал Агату Муцениеце в социальных сетях. После скандала с избиением актриса прихватила сына и дочь и спешно уехала из дома. Позже она призналась, что в какой-то момент пожалела о том, что рассказала о рукоприкладстве Прилучного. В тот момент для Агаты это был своеобразный «крик о помощи» — она понимала, что только так впоследствии сможет доказать факт нападения на себя.

«Тогда мне казалось, что предать этот факт огласке будет спасением. Но то был эмоциональный порыв. Потом я об этом очень жалела – не нужно было выносить сор из избы. Но важно, что тема домашнего насилия во время пандемии приобрела дополнительную актуальность», — рассудила она.

Муцениеце призналась – несмотря на все сложности, обилие ссор и непростой характер Прилучного, она продолжает любить его. Не исключает Агата и возможности воссоединиться. По ее уверениям, они вполне могут встретиться через 5 лет, чувства вспыхнут вновь, и ребята захотят друг друга вернуть. Пока же актриса много времени уделяет себе, своему внутреннему состоянию и посещению психолога. В программе «Осторожно, Собчак» Агата рассказала, что специалист учит ее адаптировать общение с детьми.

«Мне хочется грамотно выйти из этих отношений, чтобы не было такого у детей, что мама плохая, папа плохой. Хочется, чтобы они чувствовали, что все хорошо», — высказалась она.

Не знает Агата и о том, что происходит в личной жизни Прилучного сейчас. Оказалось, что после той драки Павел заблокировал пока что действующую жену в социальных сетях. Общаться Прилучный и Муцениеце, впрочем, не перестали – они активно обсуждают детей по телефону.

«Он меня заблокировал, я не могу смотреть его сторис. Не проследила, когда это произошло, но мы все же стараемся быть хорошими родителями, чтобы наши недомолвки не повлияли на малявок», — сделала акцент Муцениеце.