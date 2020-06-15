«Мы просто люди»: Вера Брежнева поделилась редкими кадрами с мужем, дочками и мамой

Вера Брежнева после двух месяцев самоизоляции вернулась к обычной жизни. Благодаря времени, которое она посвятила семье, певица смогла вложить свои эмоции в новый альбом. На днях девушка презентовала новый клип на свой хит с Монактиком «Вечериночка». также она выпустила новый мини-альбом. Одна из песен, которая полюбилась поклонникам — «Просто люди». О создании этого трека звезда рассказала в соцсети и показала редкие семейные кадры.

На фото и видео Вера позировала со своим супругом Константином Меладзе. Кадры были сделаны у них дома во время карантина. Также на снимках с отдыха певица позировала то с дочкой Соней, живущей в США, то с дочкой Сарой. Они дурачились, веселились и катались на велосипеде. Также Брежнева показала свою моложавую маму Тамару Галушка, которая недавно отметила свой день рождения, и сестер.

«Скажу честно, ближайшие 5 лет я не хотела использовать слово ЛЮБОВЬ в своих новых песнях. Пока не услышала ее..

<…>Я услышала в первый раз, когда ехала в Сапсане в Петербург. И демо на репите крутилось у меня всю дорогу (около 4-х часов). В это время я, сидя в наушниках, смотрела в окно, где мимо проносилась картинка на такой же скорости, как проносится жизнь. И в суете мы забываем о главном — простые истины.. „Ведь мы просто люди, которым необходима любовь…“», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились не только песней, но и трогательным видео. «Классно вышло. Сижу и думаю: а как это Вера и без любви? 5 лет?», «Вера! Какая вы светлая и солнечная! Красивая и талантливая!», «От вас столько идет тепла, любви и позитива!», «Вы волшебная», «Вы просто сказочный человек», — прокомментировали пост подписчики.