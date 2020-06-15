Красотка без макияжа: сын Анджелины Джоли сам сфотографировал маму

Сын Анджелины Джоли продемонстрировал, как его мама выглядит без макияжа. Поклонники давно привыкли видеть своего кумира в идеальных образах на страницах модных журналов, но 11-летний сын звезды по имени Нокс решил показать, что даже в обычной жизни Джоли можно смело назвать красоткой. На кадрах актриса позирует рядом со своим домом в Лос-Анджелесе, на звезде просторное платье и свободно распущенные волосы. При этом Джоли без косметики, но даже так она выглядит отлично. Юный фотограф нашел идеальный ракурс.

Стоит отметить, что эти снимки были сделаны не случайно, а специально для издания Harper’s Bazaar. Актриса рассказала, что во время пандемии коронавируса она старалась оставаться дома с детьми и без необходимости не покидать свое жилище. Помимо Джоли и ее детей, в доме также царил настоящий зоопарк, состоящий из собак, змеи, ящерицы, а также двух кроликов, которые каким-то чудом уживаются вместе.

Напомним, Анджелина Джоли и ее бывший супруг Брэд Питт решили покончить с домашним образованием и отдать своих детей в обычную школу. Все из-за того, что ранее актеры часто путешествовали по миру и брали детей с собой, так что им приходилось постигать азы наук прямо в дороге.