«Мы уехали в тот вечер»: семилетний сын Прилучного и Муцениеце просил родителей не разводиться

Агата Муцениеце вспомнила, как рассказала семилетнему сыну и четырехлетней дочери о разводе с их отцом – Павлом Прилучным. 15 июня в суде состоялось заседание по делу о разводе сторон. Ранее сообщалось, что ни Павел, ни Агата в зале не появятся – все будет происходить без их участия. Затяжных имущественных споров также не ожидается, ведь муж и жена сумели договориться обо всем на берегу – так, Агате останется квартира, а Прилучный продолжит жить в загородном доме.

В преддверии бракоразводного процесса Муцениеце вспомнила, как рассказала детям о том, что они с Павлом больше не будут вместе.

«Мия не очень в теме, если честно. А на тему Тимофея… мне кажется, что нам реально на руку наша профессия – мы с Павлом часто жили порознь. В тот вечер (когда Прилучный поднял на Муцениеце руку), мы уехали, и я Тимофею объяснила, что мы с папой пока что поживем по отдельности», — отметила Агата в разговоре с Ксенией Собчак.

больше по теме Агата Муцениеце не исключила варианта через пять лет снова выйти замуж за Павла Прилучного Совсем недавно у актеров стартовал бракоразводный процесс.

Для мальчика расставание родителей шоком, судя по всему, не стало, но ребенок очень просил, чтобы мама прислушивалась к папе, потому что он – главный.

«Тимоша очень любит папу. Он просто сказал – мам, не ругайтесь, ладно? Если папа говорит, просто соглашайся», — передает слова из разговора Муцениеце.

Сейчас Муцениеце говорит обо всем случившемся без грусти. Более того — она даже благодарна Павлу за то, что тот научил ее любить. Недавно актриса и вовсе публично обратилась к действующему супругу, а тот ответил ей взаимностью через Instagram. Впрочем, развод все же был оформлен официально.