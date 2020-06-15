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Пятилетняя дочь Топурии появилась в брендовом костюме на видео в честь дня рождения

Маленькой Оливии предстоит отпраздновать юбилей по полной программе.

Пятилетняя дочь Топурии появилась в брендовом костюме на видео в честь дня рождения
Кети Топурия с дочерью Оливией/Фото: https://www.instagram.com/p/B_z-V9bjMdd/

Пятилетняя дочь Кети Топурии появилась в трендовом костюме на видео в честь дня рождения. 15 июня единственная наследница 33-летней певицы отмечает мини-юбилей. В честь этого события артистка поспешила трепетно поздравить Оливию с праздником. Певица обнародовала видео с дочерью из семейного архива.

Так, на одном из кадров маленькая девочка с нарядными бантиками на кудрявых хвостиках балуется игрушками в брендовом костюме нежного, персикового цвета. Схожий есть у старшей дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова Миланы. Нежный цвет приятно оттеняет смуглую кожу ребенка, а прическа на голове добавила ребенку озорства.

Показала Топурия и домашние забавы с дочерью. Так, например, девчонки любят зажигательно танцевать вместе, к тому же, Оливия унаследовала у мамы любовь к пению: в детском саду девочка неплохо исполнила сингл в костюме пчелки.

«Сегодня тебе 5 лет. И ты моя самая большая любовь. Будь счастлива, моя девочка, я всегда рядом. С днем рождения!!» — пожелала малышке Топурия.

Присоединились к поздравлениям ребенку и коллеги Топурии по сцене. «Совершенного счастья и радости вам», «Красотулечка», «Как мама, звездой вырастет», «Поздравляем вас! Вы такие классные», — написали они.

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