«Уехала в Москву и отношения закончились»: Надежда Бабкина вспомнила свою первую любовь

По словам певицы, с мужчиной по имени Владимир они были вместе пять лет.

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своей первой любви. Она встречалась с мужчиной по имени Владимир. Роман длился пять лет. Дело шло к свадьбе, но в какой-то момент все разрушилось.

«Мой первый серьезный роман был в Астрахани. Но потом я уехала в Москву, и все отношения закончились. Мегаполис, видимо, на меня повлиял. Он потом приехал за мной в Москву. А я смотрю на него другими глазами. Сказала, что никаких чувств уже нет. Я пошла в салон, перекрасилась. Покрасилась, как сейчас помню, в жгуче-черный цвет. И просто начала новую жизнь». Надежда Бабкина

Как отметила певица, недавно она узнала о судьбе своей первой любви.

«Однажды ко мне подошла девушка. Это было во время акции «Бессмертный полк» несколько лет назад. Подходит девушка и говорит: «Я — Володина дочка». Она рассказала, что отец не очень себя хорошо чувствует. Я не стала уточнять, что с ним случилось», — заявила она.

Напомним, что Надежда Бабкина – одна из самых ярких певиц на российской эстраде. Она руководитель ансамбля «Русская песня» на протяжении долгих лет.