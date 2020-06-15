«Хорошо, что самогон не предложили»: Бабкина вспомнила, как ела жареную картошку в больнице

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» подтвердила, что после выхода из комы в больнице, где она лечилась от коронавируса, ей сразу предложили жареную картошку.

«Когда мне дали что-то укусить, какую-то еду, то я сказала: «Не хочу». И вдруг они мне дали жареную картошку. Это единственное, что я действительно хотела в тот момент. Хорошо, что самогон не предложили». Надежда Бабкина

По словам исполнительницы, она терпеть не может жареную картошку на сале. «Только признаю ее на сливочном или подсолнечном масле. Корочка всегда должна быть хрустящей. Вот что мне нравится. Это просто вкус детства», — заметила она.

При этом певица заметила, что выросла в Астрахани, поэтому баловалась в детстве настоящими деликатесами. «Много было черной икры на столе в нашем доме. Я теперь ее терпеть не могу. Наелась в юности», — заявила исполнительница.

Напомним, что Надежда Бабкина несколько недель в больнице балансировала на грани жизни и смерти. Она похудела за время болезни на 20 килограммов. Звезда смогла победить двустороннюю пневмонию. Сейчас она снова ведет программу «Модный приговор».