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«А кабачки у нас с утра из своего огорода»: Галкин и Пугачева позавтракали свежими овощами

Примадонна отметила, что сметану им принесла крестная.

«А кабачки у нас с утра из своего огорода»: Галкин и Пугачева позавтракали свежими овощами
Галкин и Пугачева позавтракали кабачками со своего огорода/http://globallookpress.com/

Телеведущий и юморист Максим Галкин в сторис Instagram разместил забавный ролик. На кадрах он рассказал, как позавтракал вместе со своей супругой примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой свежими кабачками, которые растут на их огороде.

Кабачки. Фото
Галкин похвастался кабачками с огорода/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«А кабачки у нас с утра из своего огорода», — заявил довольный Максим Галкин. Далее слово взяла его супруга. «А сметана от крестной», — подметила она. «И сметана от крестной. Тарелка от кого непонятно», — пошутил Максим Галкин.

Отметим, что крестной детей Пугачевой является модный дизайнер Мила Ставицкая. Судя по всему, именно она «поставляет» сметанку в дом звезд.

Заметим, что Максим Галкин достаточно часто хвастается «дарами природы», которые растут у него на огороде в деревне Грязь. Там, как известно, он, в частности, выращивает огурцы и помидоры. Галкин – достаточно заядлый садовод. Он любит сам проводить время на грядках.

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