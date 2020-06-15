«А кабачки у нас с утра из своего огорода»: Галкин и Пугачева позавтракали свежими овощами

Телеведущий и юморист Максим Галкин в сторис Instagram разместил забавный ролик. На кадрах он рассказал, как позавтракал вместе со своей супругой примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой свежими кабачками, которые растут на их огороде.

«А кабачки у нас с утра из своего огорода», — заявил довольный Максим Галкин. Далее слово взяла его супруга. «А сметана от крестной», — подметила она. «И сметана от крестной. Тарелка от кого непонятно», — пошутил Максим Галкин.

Отметим, что крестной детей Пугачевой является модный дизайнер Мила Ставицкая. Судя по всему, именно она «поставляет» сметанку в дом звезд.

Заметим, что Максим Галкин достаточно часто хвастается «дарами природы», которые растут у него на огороде в деревне Грязь. Там, как известно, он, в частности, выращивает огурцы и помидоры. Галкин – достаточно заядлый садовод. Он любит сам проводить время на грядках.