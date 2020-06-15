«Она очень работоспособный человек»: Михаил Галустян раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой

Как отметил юморист, у певицы и телеведущей есть своя аудитория.

Юморист Михаил Галустян заявил, что россияне занимаются откровенной вкусовщиной, когда критикуют певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Отметим, что многие считают, что она не умеет петь и ей не стоило выходить на сцену. В то же время на ее концертах собираются, как правило, полные залы.

«Кому-то нравится, кому-то — нет. У Олечки есть аудитория, которая слушает ее песни. С точки зрения артистки, она очень работоспособный человек, это вызывает уважение. Хотя я не являюсь почитателем ее творчества. Если человек хочет петь, то кто мы, чтобы запретить ему это делать? Это незаконно!»

Михаил Галустян

Также Галустян рассказал об увлечениях своих дочерей. Старшая любит рисовать и занимается рукоделием. Девочка растет очень артистичной личностью. Эстелле сейчас десять лет.

А вот младшая дочка Элина, которой в этом году исполнилось восемь, развивается несколько в другом направлении. Она обожает петь и гимнастику. Кроме того, девочка снимает видео для социальных сетей, сообщает «СтарХит».

Напомним, Михаил Галустян — один из самых известных комиков в стране. Ранее он выступал за сочинскую команду КВН «Утомленные солнцем». Огромную известность шоумену принес проект «Наша Russia». С прошлого года на канале СТС он ведет комедийный проект с юмористом Сергеем Светлаковым «Русские не смеются».