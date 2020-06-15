Елизавета Туктамышева в соблазнительном купальнике на пляже станцевала с мороженым в руках

В Твиттер появился забавный ролик, на котором чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева танцует с мороженым в руках на пляже. На кадрах она запечатлена в соблазнительном черно-красном купальнике. В конце ролика она раздала лакомство своим друзьям. Подпись под записью гласит: «Мороженщица».

Елизавета Туктамышева и мороженое pic.twitter.com/n9vCOQG0Zv — Великий Твитсби (@greattvetor) June 14, 2020

Отметим, что не так давно Елизавета Туктамышева приступила к подготовке к новому сезону. Она занимается в Санкт-Петербурге.

Многие эксперты склонны считать, что лучшие годы 23-летней Туктамышевой остались далеко позади. Якобы ей уже не удастся вернуться на уровень пятилетней давности, когда она не знала себе равных в мире.

Сама фигуристка в разговорах с журналистами отмечала, что постарается отобраться на зимнюю Олимпиаду в 2022 году. Соперничество с молодыми фигуристками, которых тренирует Этери Тутберидзе, ее не пугает.

Добавим, что Елизавета Туктамышева одна из немногих фигуристок, которая не боится публиковать достаточно откровенные снимки в социальных сетях. Она отмечала, что с радостью рассмотрит предложения от редакторов мужских журналов о съемках.