«Спасибо тебе, дорогая»: Лобода отреагировала на слухи о грузинской фамилии

К забавному инфоповоду от Топурии певица отнеслась не без иронии.

37-летняя Светлана Лобода отреагировала на слухи о грузинской фамилии. Напомним, несколько дней назад коллега артистки по сцене Кети Топурия имела неосторожность пошутить, что у исполнительницы немного другая фамилия, нежели та, о которой знают ее поклонники. Тогда в Сети разгорелся спор, можно ли считать слова певицы за шутку или она имела неосторожность сказать правду.

Несколько дней Лобода ситуацию не комментировала, наблюдая за происходящим. В воскресенье вечером, 14 июня, Светлана вышла-таки на связь и достаточно иронично отнеслась к происходящему. На личной странице в Instagram артистка обратилась к Кети и «поблагодарила» ее за раскрытие тайны.

«Малышка Кети, теперь все думают, что я – Лободадзе. Спасибо тебе, дорогая!» — произнесла певица, имитируя грузинский акцент.

Ранее Лобода немного рассказывала о собственном отношении к имени и фамилии. Она подмечала, что не очень любит их, поскольку они не передают того бунтарского духа, который ей присущ. Светлане регулярно поступают вопросы, настоящая ли у нее фамилия, а певица со своей стороны искренне гордится, что сумела прославить ее.