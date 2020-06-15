«Влюбленными глазами»: Богомолов похвастался отпускным фото своей очаровательной жены

В тот момент, когда чуть ли не весь мир обрушился критикой на поведение Ксении Собчак, ее муж Константин Богомолов решил показать публике, насколько его супруга на самом деле нежное и женственное существо.

Напомним, светская львица неловко высказалась о Стасе Костюшкине, претерпевшем в детстве насилие. Из-за этого с телеведущей разорвал рекламный контракт один крупный бренд, а ее бывший приятель Тимати пригрозил обнародованием неких фактов из прошлого девушки, если звезда не одумается. В Сети публика тоже активно осуждает звезду «Дома-2».

На этом фоне знаменитый супруг Собчак обнародовал в личном блоге милый снимок с ней, сделанный на Мальдивах в отпуске. На фото Ксения предстает нежной, с игривым взглядом, направленным в сторону человека с фотокамерой (судя по всему, Константина).

«Осторожно, любовь», — подписал кадр Богомолов.