«Влюбленными глазами»: Богомолов похвастался отпускным фото своей очаровательной жены

В тот момент, когда чуть ли не весь мир обрушился критикой на поведение Ксении Собчак, ее муж Константин Богомолов решил показать публике, насколько его супруга на самом деле нежное и женственное существо.
Напомним, светская львица неловко высказалась о Стасе Костюшкине, претерпевшем в детстве насилие. Из-за этого с телеведущей разорвал рекламный контракт один крупный бренд, а ее бывший приятель Тимати пригрозил обнародованием неких фактов из прошлого девушки, если звезда не одумается. В Сети публика тоже активно осуждает звезду «Дома-2».
На этом фоне знаменитый супруг Собчак обнародовал в личном блоге милый снимок с ней, сделанный на Мальдивах в отпуске. На фото Ксения предстает нежной, с игривым взглядом, направленным в сторону человека с фотокамерой (судя по всему, Константина).
«Осторожно, любовь», — подписал кадр Богомолов.
«Влюбленными глазами смотрит. Хорошее фото. Берегите ваши чувства!!!», «Ксения, Вы загляденье», «Невероятно красиво», — прокомментировали фотографию фолловеры.