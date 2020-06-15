Вторая мама: старшая дочь Джигана и Самойловой запечатлелась с маленьким братиком на руках

Модель Оксана Самойлова поделилась в Instagram снимком, на котором ее старшая дочь от рэпера Ариэла держит на руках маленького Давида. Он в звездной семье, как известно, появился на свет всего несколько месяцев назад. Девочка, судя по всему, без ума от своего братика и готова играть и заниматься с ним дни и ночи напролет.

«Восемь с половиной лет разницы. В детстве это бесконечная пропасть, а после двадцати уже без разницы. У меня два брата. С одним мы погодки, а второму пятнадцать лет. И вот со вторым мы сейчас вообще на равных. Как будто и нет этой разницы в 17 лет. Надеюсь, у моих будет также». Оксана Самойлова

Напомним, что дочь Ариэла родилась в семье Джигана и Оксаны Самойловой в июле 2011 года. Скоро ей исполнится девять лет. Кстати, ее родители в момент появления девочки на свет еще не были расписаны.

Старшая дочь звезд ходит в школу. Она активно занимается изучением английского языка. Любит, как рассказывали ее родители, менять наряды и петь. Отметим, что Ариэла уже снялась в нескольких клипах своего отца. Еще одно из увлечений ребенка – художественная гимнастика. Она уже занимала призовые места на различных детских турнирах.