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«Томный взгляд, настоящая кошка»: Шейк запечатлелась на полу в домашней одежде

Зеленая кофта-топ невероятно ярко подчеркнула ее глаза.

«Томный взгляд, настоящая кошка»: Шейк запечатлелась на полу в домашней одежде
Ирина Шейк. Фото: Global look press

Ирина Шейк взволновала своих поклонников, запечатлевшись на полу в домашней одежде. Звезда примерила домашние трикотажные брюки черного цвета и зеленую кофту-топ, обнажающую пресс модели.

Одежда великолепно подчеркивала насыщенный цвет ее глаз, а также делала акцент на хрупкости российской манекенщицы. Однако максимальный эффект на фолловеров произвел взгляд Ирины. Интернет-пространство просто взорвалось от комментариев по этому поводу.

«Какой томный взгляд, настоящая кошка», «Я тону в этих зеленых глазах», «Боже! Взгляд просто гипнотический», — обсудили фото пользователи Сети.

Ранее мы писали о музыкальных пристрастиях Ирины. Оказалось, что топ-модель не прочь послушать Лепса и группу «Руки вверх!».

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