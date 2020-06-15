«Томный взгляд, настоящая кошка»: Шейк запечатлелась на полу в домашней одежде

Ирина Шейк взволновала своих поклонников, запечатлевшись на полу в домашней одежде. Звезда примерила домашние трикотажные брюки черного цвета и зеленую кофту-топ, обнажающую пресс модели.

Одежда великолепно подчеркивала насыщенный цвет ее глаз, а также делала акцент на хрупкости российской манекенщицы. Однако максимальный эффект на фолловеров произвел взгляд Ирины. Интернет-пространство просто взорвалось от комментариев по этому поводу.

«Какой томный взгляд, настоящая кошка», «Я тону в этих зеленых глазах», «Боже! Взгляд просто гипнотический», — обсудили фото пользователи Сети.

Ранее мы писали о музыкальных пристрастиях Ирины. Оказалось, что топ-модель не прочь послушать Лепса и группу «Руки вверх!».