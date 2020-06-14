В 2020 году королева Елизавета необычно отпраздновала свой день рождения

Ежегодный парад по случаю дня рождения королевы Елизаветы в этом году был немного другим. Крупный военный парад, а также традиционное собрание королевской семьи на балконе Букингемского дворца не состоялись из-за пандемии коронавируса, но 94-летняя королева не отменила все торжества.

Королева стояла во внутреннем дворике Виндзорского замка и смотрела, как 1-й батальон Валлийской гвардии поет ей серенаду в честь ее официального дня рождения, сообщает People.

Церемония проходила с уменьшенной численностью личного состава дивизии и с соблюдением социального дистанцирования из-за коронавируса. Обычно солдаты стоят плечом к плечу, но не в этот раз, когда они находились на расстоянии шести футов друг от друга.

Одетая в то, что было описано как приглушенный нефритовый наряд Стюарта Парвина и соответствующую шляпу Рейчел Тревор-Морган, королева вышла из замка около 11 утра по британскому времени, и заняла свое место под специально построенным возвышением, задрапированным белым балдахином, когда парад начался.

Это был первый раз, когда королева была замечен на внешнем мероприятии с начала изоляции, вызванной пандемией.