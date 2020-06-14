Итальянский принц Лоренцо Боргезе заявил, что готов жениться на русской

Итальянский принц Лоренцо Боргезе 47-ми лет от роду заявил, что устал быть холостяком и открыто заявил о своем намерении жениться. Он даже принял участие в американском варианте шоу «Холостяк», но, увы, тщетно.

Впрочем, вполне вероятно, что его мало интересуют эмансипированные девушки с Запада. Ведь недавно знатный холостяк высказывался, что не прочь связать себя узами брака с русской. Мало того – Лоренцо уже был в отношениях с очаровательной девушкой по имени Ольга из России, которая произвела на него неизгладимое впечатление.

«Я готов жениться на русской женщине!» — прямо сказал он.

Единственное условие – его избранница обязательно должна любить собак, как и он сам.